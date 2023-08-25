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Ватикан желает получить статус наблюдателя в БРИКС

Папа Римский хочет наделить Ватикан статусом наблюдателя в БРИКС

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Fabio Frustaci/Global Look Press

Папа Римский Франциск изъявил желание наделить Ватикан статусом наблюдателя в БРИКС по аналогии с его статусом в ООН. Об этом рассказал поддерживающий общение с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с РИА Новости.

«Папа хотел бы, <...> чтобы Ватикан получил статус наблюдателя в новой структуре БРИКС», — заявил он.

Севастьянов пояснил, что священнослужитель считает получение данной функции позитивным шагом в связи с тем, что в объединение входят католические страны (Бразилия и Аргентина), и католический фактор в структуре БРИКС носит существенное значение в разрезе общехристианских традиционных ценностей.

По словам главы Союза староверов, Ватикану интересно входить в структуру БРИКС именно в качестве наблюдателя, так как аналогичный статус у него имеется в Организации Объединенных Наций.

Ранее Папа Римский нашел у ИИ разрушительный потенциал.

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