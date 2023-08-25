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На Фиджи предостерегли США и Китай от попыток поляризовать Тихий океан

Премьер Финджи Рабука призвал не допустить конфликта США и КНР в Тихом океане

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«Газета.Ru»

Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука заявил, что тихоокеанские острова должны стать «зоной мира», а не местом конфликта США и Китай, передает The Guardian. По его словам, он надеется, что соперничество двух держав в регионе не приведет к столкновениям.

«Они пытаются поляризовать Тихий океан, разделить его на свои собственные лагеря, поэтому мы должны быть абсолютно уверены в том, что что бы мы ни делали, мы помним о коллективной потребности Тихого океана быть зоной мира, зоной неприсоединившихся территорий», — отметил Рабука.

Он добавил, что эта проблема стала одной из основных тем саммита Меланезийской передовой группы островных государств Тихого океана — Новая Гвинея, Острова Торресова пролива, Новая Каледония, Вануату, Фиджи, Соломоновы острова. Рабука подчеркнул, что напряженность в регионе нарастает, но все еще можно избежать эскалации.

Опасения премьера Фиджи связаны с тем, что Соломоновы Острова заключили пакт о безопасности с Китаем, а Папуа-Новая Гвинея подписала соглашение о сотрудничестве в области обороны с США. Кроме того, Вануату пошли на договор о безопасности с союзником Вашингтона Австралией.

Ранее Китай призвал НАТО отказаться от менталитета «холодной войны».

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