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Путин обсудил с Совбезом поддержку соотечественников за рубежом

Президент Путин обсудил с Совбезом РФ поддержку соотечественников за рубежом

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, открывая совещание с членами Совета безопасности РФ, предложил обсудить поддержку соотечественников за рубежом. Его слова приводит ТАСС.

«У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них — поддержка соотечественников за рубежом», — заявил Путин.

В марте текущего года президент России Владимир Путин внес изменения в государственную программу переселения соотечественников. Соответствующий указ, который подписал глава государства, был размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Вице-премьер РФ Михаил Мишустин заявлял о том, что российское правительство планирует упростить участие в государственной программе переселения граждан России.

Путин также отмечал, что российские власти должны создавать условия для возвращающихся соотечественников, которые хотят работать в РФ.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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