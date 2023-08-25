Песков ответил на вопрос о госфинансировании «Вагнера»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что «Вагнер» 16 августа был зарегистрирован в Белоруссии как центр образовательных услуг.

«Здесь я ответить на этот вопрос не могу. Здесь можно обратиться к белорусским властям, но у меня никакой информации для вас нет», — сказал Песков журналистам во время брифинга.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что заявление президента РФ Владимира Путина о государственном финансировании ЧВК «Вагнер» никак не связано с нахождением этой группы в Белоруссии.

«Это разного порядка темы», — отметил он.

Также Дмитрий Песков заявил, что не знает, какова будет дальнейшая судьба группы «Вагнер».

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В Росавиации заявили, что основатель «Вагнера» предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося самолета.

Ранее сын Пескова заявил, что получил медаль «За отвагу» за службу в ЧВК «Вагнер».