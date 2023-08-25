В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции рассказал о подготовке встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

На вопрос журналиста, где состоится встреча, Песков ответил, что она готовится «весьма плотно».

«Есть понимание что встреча будет скоро. Обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявление визитов, скоро сообщим, она готовится весьма плотно», — поделился Песков.

До этого в канцелярии турецкого президента говорили, что конкретики по возможной дате встречи президентов Турции и России Эрдогана и Путина на данный момент нет.

21 августа в Анкаре сочли маловероятным проведение встречи Эрдогана и Путина. Источник допустил, что Эрдоган приедет в Россию, если будет повод и условия для подобного визита. При этом в Анкаре заявляли об отсутствии похолодания в отношениях с Москвой.

В канцелярии турецкого лидера обратили внимание, что конкретики о возможной встрече двух президентов пока нет.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».