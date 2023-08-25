В Кремле отреагировали на обвинения в причастности к гибели Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что обвинения Запада в причастности российских властей к гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина являются ложными, и призвал ориентироваться на факты.

«Сейчас вокруг катастрофы и гибели пассажиров много спекуляций. На западе спекуляции подаются с известного угла. Это (обвинения в причастности Кремля к гибели Пригожина. — «Газета.Ru») ложь. Здесь нужно основываться на фактах. Их немного, их предстоит выяснить. Вчера президент сказал, что ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали», — сказал Песков.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее появились подробности о полете самолета Пригожина.