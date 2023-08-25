Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на обвинения в причастности к гибели Пригожина

Песков назвал ложью утверждения о причастности Кремля к гибели Пригожина

close
100%
Владимир Сергеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что обвинения Запада в причастности российских властей к гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина являются ложными, и призвал ориентироваться на факты.

«Сейчас вокруг катастрофы и гибели пассажиров много спекуляций. На западе спекуляции подаются с известного угла. Это (обвинения в причастности Кремля к гибели Пригожина. — «Газета.Ru») ложь. Здесь нужно основываться на фактах. Их немного, их предстоит выяснить. Вчера президент сказал, что ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали», — сказал Песков.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее появились подробности о полете самолета Пригожина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях