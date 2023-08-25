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Премьеру Эстонии грозит вотум недоверия из-за России

Эстонская оппозиция начнет переговоры в парламенте о вотуме недоверия Каллас

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Sergei Grits/AP

Оппозиционная Центристская партия готовится начать переговоры с другими политическими силами в парламенте Эстонии по вопросу вынесения вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас, передает ERR. По словам главы фракции центристов Танеля Кийк, глава кабмина потеряла право занимать свой пост из-за скандала вокруг «российского бизнеса» ее мужа Арво Халлика.

«Члены фракции Центристской партии считают, что скандал с Каей Каллас нанес серьезный ущерб имиджу Эстонского государства <…> К сожалению, глава правительства не дала внятного ответа на вопрос, знала ли она, что компания ее мужа работает в России. Судя по представленным до сих пор объяснениям, Кая Каллас не имеет морального права продолжать занимать пост премьер-министра», — отметил Кийк.

Он добавил, что критическое отношение к действиям премьера разделяют и в правящей коалиции. Кийк подчеркнул, что переговоры на уровне фракций позволят четко понять позицию всех политических сил по вотуму недоверия Каллас.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа. Более того, премьер не считает нужным подавать в отставку.

Ранее президент Эстонии поспорил с премьером из-за России.

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