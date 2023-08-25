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В ЦАР прокомментировали гибель Евгения Пригожина

Советник президента ЦАР: гибель Пригожина не изменит сотрудничество с Россией

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РИА Новости

Советник президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика заявил в интервью газете Financial Times, что гибель предпринимателя Евгения Пригожина не повлияет на сотрудничество страны с Россией.

«Это печальная новость (о гибели Пригожина. — «Газета.Ru»), он спас демократию, поэтому страна (ЦАР. — «Газета.Ru») в трауре. Но для нас это абсолютно ничего не меняет», — сказал Гуанджика.

Он также отметил, что соглашение с Москвой позволяет продолжить присутствие российских инструкторов в ЦАР.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

В конце июля президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка заявил о сохранении высокого уровня взаимодействия между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой (ЦАР).

Ранее появились подробности о полете самолета Пригожина.

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