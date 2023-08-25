Власти Запорожья заявили о понимании в ВСУ рисков от их ударов по ЗАЭС

Украинские военнослужащие не наносят ударов по Запорожской атомной станции (ЗАЭС), осознавая, что по ним и атомным станциям Украины нанесут ответный удар, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его мнению, в случае удара по ЗАЭС российские ВС могут совершить обстрел Ровенской или Хмельницкой атомных станций. Понимают это и европейцы, отметил Балицкий.

«Это уже касается их напрямую, если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их, и они это знают. Поэтому противник сегодня не активен в этом вопросе», — сказал Балицкий.

10 августа РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщало, что ВСУ пытались нанести удар по хранилищу отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. По информации источника, ВСУ использовали для этого ударный беспилотник.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре и включает шесть энергетических блоков суммарной мощностью 6 ГВт, что делает ее самой крупной атомной станцией в Европе.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.