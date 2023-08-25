Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Запорожья заявили о понимании в ВСУ рисков от их ударов по ЗАЭС

Врио главы Запорожья Балицкий: ВСУ не бьют по ЗАЭС, опасаясь ответного удара

Украинские военнослужащие не наносят ударов по Запорожской атомной станции (ЗАЭС), осознавая, что по ним и атомным станциям Украины нанесут ответный удар, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его мнению, в случае удара по ЗАЭС российские ВС могут совершить обстрел Ровенской или Хмельницкой атомных станций. Понимают это и европейцы, отметил Балицкий.

«Это уже касается их напрямую, если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их, и они это знают. Поэтому противник сегодня не активен в этом вопросе», — сказал Балицкий.

10 августа РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщало, что ВСУ пытались нанести удар по хранилищу отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. По информации источника, ВСУ использовали для этого ударный беспилотник.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре и включает шесть энергетических блоков суммарной мощностью 6 ГВт, что делает ее самой крупной атомной станцией в Европе.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях