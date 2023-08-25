Турецкий политик посоветовал Зеленскому забыть о Крыме

Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому забыть о Крыме и восстановлении прежних границ Украины, передает РИА Новости.

«Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины», — сказал он, назвав президента Украины «звездой обложки западных журналов».

Сель напомнил, что сами жители полуострова приняли однозначное и ясное решение на референдуме в 2014 году. Турецкий политик подчеркнул, что Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией.

23 августа Верховная рада Украины приняла постановление, официально исключив любые территориальные уступки ради прекращения конфликта.

До этого Зеленский заявлял, что продолжит борьбу за Крым. На вопрос о том, допускает ли он какой-либо сценарий мирного урегулирования конфликта с Россией без возвращения Крыма в состав Украины, президент ответил, что «в таком случае это не будет победой».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.