Боливия надеется на свое скорейшее вступление в БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе в интервью РИА Новости приветствовал присоединение новых стран к БРИКС и выразил надежду на скорейшее вступление своей страны в это объединение.

Арсе отметил, что Боливия очень довольна тем, что различные страны присоединяются к БРИКС, и он с интересом следит за возможностью вступления в него в ближайшем будущем.

Президент также подчеркнул, что больше стран в составе БРИКС означает больше экономических возможностей и свидетельствует об успехе этого объединения.

На саммите БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он также сообщил, что полноценное членство этих стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года.

Также президент Боливии рассказал, что обсуждал с Лавровым на саммите БРИКС.

Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие был приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну».

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.