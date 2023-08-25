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В Конгрессе США оценили судебные преследования Трампа

Тейлор-Грин призвала власти обуздать преступность, а не преследовать Трампа

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Global Look Press

Конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин призвала местные власти заняться борьбой с преступностью вместо того, чтобы преследовать экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что конгрессвумен пришла к тюрьме округа Фултон, куда приехал сдаваться Трамп.

«Вот что меня шокирует. В округе Фултон один из самых высоких уровней преступности в стране... Но окружной прокурор использует свое положение, чтобы преследовать президента Трампа вместо того, чтобы арестовывать… убийц, насильников и членов банд в нашем штате», — заявила Тейлор-Грин.

До этого стало известно, что Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон, чтобы пройти через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы.

25 августа Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям по делу о попытке рэкетирскими методами попытаться выиграть выборы в штате Джорджия.

До этого стало известно, что суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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