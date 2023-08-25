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Постпред России в ОБСЕ прокомментировал урегулирование кризиса на Украине

Постпред России в ОБСЕ Лукашевич прокомментировал кризис на Украине

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Boris Grdanoski/AP

Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что ОБСЕ не может быть использована для урегулирования украинского кризиса. Он отреагировал на заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о возможности использования ОБСЕ в 2025 году в период председательства Хельсинки для мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет газета «Известия».

Лукашевич напомнил, что Россия согласилась на председательство Финляндии, когда она была «нейтральной в военном отношении». Однако, в свете вступления Финляндии в НАТО и ее явно пропроукраинской позиции «возникает больше вопросов, чем ответов».

Дипломат выразил сомнения в том, что ОБСЕ может стать площадкой для урегулирования кризиса на Украине. Он отметил, что заявление о возможности использования ОБСЕ для переговоров оставляет на совести президента Финляндии, но сам не уверен и не думает, что это возможно.

Лукашевич также заявил, что дискуссии о выходе России из ОБСЕ не ведутся, она остается площадкой взаимодействия с Западом, несмотря на «перегретую конфронтационную атмосферу».

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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