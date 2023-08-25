Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что пока кандидаты в президенты все глубже втягивают Соединенные Штаты в российско-украинский конфликт, БРИКС уничтожает американскую экономику. Об этом она написала в Twitter.

«У меня до сих пор вызывает отвращение тот факт, что почти каждый кандидат [в президенты США] — это яростные неоконсерваторы, стремящиеся втянуть Америку глубже в российско-украинский конфликт. Однако все они понятия не имеют, что наибольшую угрозу для США представляет собой БРИКС, возглавляемый Китаем, который обрушит нашу экономику и уничтожит наш доллар», — написала конгрессвумен.

До этого в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты предлагают другим странам самим выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они захотят сотрудничать.

Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие был приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну».

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.