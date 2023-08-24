США ввели санкции против 11 физлиц из РФ

Минфин США ввел санкции против 11 физлиц из РФ, сообщает Reuters.

В санкционный список включена в том числе мать главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее Канада ввела новые санкции в отношении Российской Федерации, рестрикции касаются 4 физических лиц и 29 организаций. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады.

Отмечается, что в список были внесены Омский НИИ приборостроения, компания «Промтехнология», конструкторское бюро им. Яковлева, научно-производственный концерн «Аврора», производственное объединение «Ижевские беспилотные системы», банки «Уралсиб», «Зенит», Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований и другие.

В июле Канада расширила санкции против России, внеся в санкционные списки десятки физических и юридических лиц. Под ограничительные меры попали российские сотовые операторы, Тинькофф Банк, Банк Точка, карта «Мир», Яндекс Pay, Московская городская казачья община.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».