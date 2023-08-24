Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США сомневаются в реванше Байдена и Трампа на выборах 2024 года

Пенс заявил, что республиканцы не станут выбирать Трампа кандидатом в президенты

close
100%
Carlos Barria/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп вряд ли сможет получить номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года, считает кандидат в главы государства Майк Пенс. В интервью CNN он отметил, что его бывший босс не является лучшим выбором.

«Думаю, что [американский народ] лучше понял, насколько глубока скамейка запасных у Республиканской партии и что у нас есть лучший выбор на 2024 год для нашей партии [после дебатов кандидатов в президенты на Fox News]», — отметил Пенс.

Он добавил, что не согласен с оценками большинства СМИ о превращении будущих выборов в матч-реванш между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом. Бывший вице-президент подчеркнул, что в итоге голосование будет совсем иным.

«Я действительно больше верю в то, что Дональд Трамп не будет кандидатом от Республиканской партии. Я знаю, что многие из вас в средствах массовой информации думают, что это уже матч-реванш между Трампом и Байденом, я этого не вижу», — заключил Пенс.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях