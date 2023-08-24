В США сомневаются в реванше Байдена и Трампа на выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп вряд ли сможет получить номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года, считает кандидат в главы государства Майк Пенс. В интервью CNN он отметил, что его бывший босс не является лучшим выбором.

«Думаю, что [американский народ] лучше понял, насколько глубока скамейка запасных у Республиканской партии и что у нас есть лучший выбор на 2024 год для нашей партии [после дебатов кандидатов в президенты на Fox News]», — отметил Пенс.

Он добавил, что не согласен с оценками большинства СМИ о превращении будущих выборов в матч-реванш между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом. Бывший вице-президент подчеркнул, что в итоге голосование будет совсем иным.

«Я действительно больше верю в то, что Дональд Трамп не будет кандидатом от Республиканской партии. Я знаю, что многие из вас в средствах массовой информации думают, что это уже матч-реванш между Трампом и Байденом, я этого не вижу», — заключил Пенс.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.