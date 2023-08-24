В Совфеде похвалили Саркози за смелую позицию по Украине

Бывший президент Франции Николя Сакрози сумел сохранить трезвую голову на фоне конфликта на Украине, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на заявление французского политика о том, что конфликт на Украине не приведет к ослаблению России.

«Саркози сохранил трезвую голову и некоторую смелость, несмотря на неприятности последних лет. Призывая к переговорам, он не боится противопоставить себя [действующему президенту Франции Эммануэлю] Макрону, который — вместе с США и НАТО — поддерживает военный сценарий на Украине. Статус экс-президента Франции позволяет Саркози идти дальше, чем может позволить себе подавляющее большинство французских и европейских политиков, боящихся нарушить т.н. «евроатлантическую солидарность», — написал Пушков.

Он добавил, что Саркози прав, когда призывает к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Пушков подчеркнул, что для экс-президента Франции на первом плане вопрос стратегической безопасности в Европе.

Ранее в Киеве признали, что рано или поздно Россия и Украина сядут за стол переговоров.