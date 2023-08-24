Сербия готова развивать отношения с Россией

Глава МИД Сербии Ивица Дачич провел встречу с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики. Как отметили в министерстве, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе связанных с отношениями двух государств.

«Дачич принял сегодня посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко. Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, выразив обоюдную решимость на дальнейшее развитие политического и экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.

В МИД Сербии добавили, что помимо вопросов отношения Москвы и Белграда, Дачич поговорил с Боцаном-Харченко и на другие темы. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о текущих региональных и глобальных проблемах.

Ранее Сербия присоединилась к украинскому форуму «Крымская платформа».