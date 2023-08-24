Политолог заявил о разрушении плана США по созданию «арабского НАТО»

Присоединение Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии к БРИКС рушит планы США по созданию «арабского НАТО». Об этом в эфире НСН заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Кроме того, по его словам, членство этих восточных стран в блоке усиливает позиции России и Китая в регионе.

«Во вступлении ОАЭ и Саудовской Аравии нет противоречия, несмотря на то, что там расположены американские базы. <...> Саудовская Аравия не отказывается от сотрудничества с Америкой, конечно, но отношения с Китаем активно развивает. Сегодня можно говорить об ослаблении позиции США в этих странах и об усилении позиции Китая и России», — рассказал собеседник НСН.

Он добавил, что для Египта и Эфиопии совместное вступление в БРИКС означает сглаживание противоречий.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции в ходе саммита БРИКС заявил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав объединения с 1 января 2024 года.

Ранее Лавров заявил о сохранении названия БРИКС после расширения.