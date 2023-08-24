В США поддержали атаки Украины по России

Власти Украины имеет «полное право» на использование своего оружия, как они хотят, считает сенатор-демократ Ричард Блюментал, передает Укринформ. В ходе визита в Киев он отметил, что это касается и атак по российской территории.

«Украинцы атакуют Россию на ее территории украинским оружием. Как мы можем спрашивать украинцев об использовании своего оружия, сидя в бункере? <...> Я считаю, что у украинцев есть абсолютно полное моральное право делать то, что они делают» — пояснил Блюментал.

Он добавил, что власти США готовы сделать больше для помощи Украине на фоне продолжения российской военной спецоперации. Блюментал подчеркнул, что речь о передаче систем ПВО, которая упирается лишь в сроки реализации производственных заказов на соответствующие вооружения.

«Администрация [президента США Джо] Байдена готова предоставить больше систем противовоздушной обороны, но проблема заключается в необходимости изготовления этого оружия. Нужно стимулировать поставщиков», — заключил сенатор.

Ранее в России пообещали ответить на новые атаки Украины по объектам в Москве.