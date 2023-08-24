Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США поддержали атаки Украины по России

Сенатор США Блюментал: Украина имеет моральное право атаковать территорию РФ

close
100%
Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины имеет «полное право» на использование своего оружия, как они хотят, считает сенатор-демократ Ричард Блюментал, передает Укринформ. В ходе визита в Киев он отметил, что это касается и атак по российской территории.

«Украинцы атакуют Россию на ее территории украинским оружием. Как мы можем спрашивать украинцев об использовании своего оружия, сидя в бункере? <...> Я считаю, что у украинцев есть абсолютно полное моральное право делать то, что они делают» — пояснил Блюментал.

Он добавил, что власти США готовы сделать больше для помощи Украине на фоне продолжения российской военной спецоперации. Блюментал подчеркнул, что речь о передаче систем ПВО, которая упирается лишь в сроки реализации производственных заказов на соответствующие вооружения.

«Администрация [президента США Джо] Байдена готова предоставить больше систем противовоздушной обороны, но проблема заключается в необходимости изготовления этого оружия. Нужно стимулировать поставщиков», — заключил сенатор.

Ранее в России пообещали ответить на новые атаки Украины по объектам в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях