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В Молдавии заявили о намерении укреплять обороноспособность страны

Президент Санду заявила о намерении укреплять обороноспособность Молдавии

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении укреплять обороноспособность страны через сотрудничество с заинтересованными странами. Об этом она заявила на встрече с послами Молдавии, которую организовало МИДЕИ (Министерство иностранных дел и европейской интеграции).

«Продолжим укреплять сотрудничество со странами, которые помогают нам укреплять оборонный сектор и сектор безопасности. <…> Вполне очевидно, что мы должны настаивать на увеличении потенциала учреждений, которые должны поддерживать внутренний порядок, потому что безопасность граждан включает в себя ряд элементов, выходящих за рамки системы обороны», — заявила Санду.

По ее словам, у Молдавии есть «большие результаты» в укреплении обороноспособности благодаря международным партнерам.

11 июля глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил о помощи НАТО в укреплении оборонного потенциала страны. В МИД России обвинили Молдавию в следовании примеру Украины.

Ранее в Молдавии вандалы осквернили памятник советским солдатам.

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