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Пушков раскрыл, как США пытаются сохранить лицо во время саммита БРИКС

Сенатор Пушков: США пытаются сохранить лицо, отрицая конкуренцию с БРИКС

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Американские власти стремятся «сохранить лицо», когда заявляют, что не видят в БРИКС геополитического конкурента. Об этом написал в своем Telegram-канале член Совфеда Алексей Пушков.

По его словам, БРИКС неизбежно будет играть геополитическую роль. В подтверждение своих слов он процитировал французскую газету Le Figaro, которая написала, что все хотят вступить в объединение.

»Администрация США пытается сохранить лицо, заявив, что не рассматривает БРИКС как геополитического соперника», — подчеркнул Пушков.

Он отметил, что БРИКС, не будучи G7, неизбежно будет играть важную геополитическую роль. Пушков напомнил об единодушном отказе стран — членов БРИКС поддержать антироссийские санкции Запада и призывах отказаться во взаимных расчетах от доллара.

22 августа помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США не рассматривает БРИКС в качестве своего геополитического соперника. По его словам, это «весьма разнообразная группа стран». Салливан напомнил, что у России и Китая есть разногласия по важнейшим вопросам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.

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