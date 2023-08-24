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Кандидата в президенты США обвинили в желании отдать Украину России

Участника дебатов в США Рамасвами уличили в желании отдать Украину России

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Brian Snyder/Reuters

Во время дебатов Республиканской партии кандидат в президенты США и бывший постпред страны при ООН Никки Хейли обвинила своего оппонента Вивека Рамасвами в желании сделать Соединенные Штаты менее безопасными, отдав Украину России и позволив Китаю «съесть» Тайвань. Ее слова приводит Fox News.

«И проблема, которую Вивек не понимает, заключается в том, что он хочет передать Украину России. Он хочет позволить Китаю съесть Тайвань. Он хочет и прекратить финансирование Израиля. Вы не поступаете так с друзьями. Вместо этого вы поддерживаете своих друзей», — заявила Хейли.

Она констатировала отсутствие какого-либо внешнеполитического опыта у Рамасвами, обвинив его в желании сделать Америку «менее безопасной».

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами стал единственным участником предвыборных дебатов, который выступил против расширения помощи Киеву.

«Я – нет <…> Мы толкаем Россию в руки Китая. Альянс России и Китая – это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся», — пояснил Рамасвами.

Ранее кандидат в президенты Десантис заявил, что США могут не оправиться от нового срока Байдена.

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