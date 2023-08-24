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Кандидат в президенты США заявил, что страна может не оправиться от второго срока Байдена

Кандидат в президенты США Десантис: нужно обратить вспять упадок Америки

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Global Look Press

Губернатор штата Флорида и кандидат в президенты США от республиканцев Рон Десантис заявил, что Соединенные Штаты могут не оправиться от следующих четырех лет правления Байдена в случае его победы. Об этом он сказал на дебатах Республиканской партии, его слова приводит Fox News.

«Это выбор. Нам нужно отправить Джо Байдена обратно в его подвал и обратить вспять упадок Америки», — сказал Десантис.

Кандидат в президенты от Республиканской партии отметил, что Соединенные Штаты «находятся в упадке», но «упадок не является неизбежным».

До этого Рон Десантис пообещал использовать любую силу для борьбы с мексиканскими наркокартелями, передает The Hill. По его словам, в случае победы на выборах 2024 года он постарается полностью уничтожить эту угрозу с помощью властей Мексики или без нее.

Ранее Десантис заявил, что в случае своего избрания в 2024 году он также намерен предпринять более агрессивные действия в отношении российского энергетического сектора и экспорта из России. Десантис намерен добиться такого положения, при котором европейские страны зависели в этих сферах от США, а не от России. Кроме того, он дал обещание достигнуть такого устойчивого решения украинского конфликта, которое бы не поощряло Москву.

Ранее в США назвали конкурента Трампа на пост президента от республиканцев боксерской грушей.

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