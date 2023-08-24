Путин предложил трех кандидатов на пост главы ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) три кандидатуры для избрания на пост губернатора региона. Об этом сообщили в пресс-центре Заксобрания Ямала, передает ТАСС.

Среди этих кандидатов действующий губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев.

Каждый из указанных лиц сможет выступить перед депутатами заксобрания региона с главными положениями программы развития ЯНАО в случае его избрания губернатором, рассказали в пресс-центре.

Депутаты ямальского парламента выберут руководителя округа в Единый день голосования — 10 сентября.

Прямые выборы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа были отменены в 2014 году. В настоящее время главу региона избирает окружное законодательное собрание из кандидатур, предложенных российским президентом.

В мае также сообщалось, что президент Путин подписал закон, разрешающий проведение выборов на территориях России, где введено военное положение.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».