Председатель КНР Си Цзиньпин не прибыл на бизнес-форум БРИКС в ЮАР. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что китайский лидер не появился на мероприятии вопреки ожиданиям, причем отмена посещения встречи представителями Пекина никак не комментировалась. Речь на форуме от лица Си Цзиньпина зачитал министр торговли Китая Ван Вэньтао.

По данным американского канала, глава Китая стал единственным лидером страны БРИКС, который не принял участие в форуме. Отмечается, что президент России Владимир Путин присутствовал на нем дистанционно.

До этого сообщалось, что в состав БРИКС войдут пять новых государств. Помимо Бразилии, РФ, Индии, Китая и Южной Африки к нему присоединятся Иран, Аргентина, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, а также, возможно, еще одно африканское государство.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.