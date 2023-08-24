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Пять стран присоединятся к БРИКС

UOL: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ войдут в БРИКС

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James Oatway/Reuters

Обозреватель UOL Джамиль Чаде заявил, что на предстоящем саммите БРИКС в ЮАР в клуб войдут еще пять стран: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, что увеличит размер клуба вдвое. Соответствующая статья опубликована на сайте издания со ссылкой на проект окончательного заявления участников саммита.

Сообщается, что при выборе новых членов группы принималось во внимание членство в «Большой двадцатке», а также равномерное географическое распределение стран-кандидатов по континентам. Уточняется, что к уже названным пяти государствам для баланса может быть добавлена одна африканская страна.

Отмечается, что после расширения с повестки БРИКС будут сняты важные для Бразилиа темы защиты прав человека, продвижения демократии и защиты прав гендерных меньшинств.

До этого МИД ЮАР сообщил, что на саммите БРИКС приняли документ о принципах расширения группы.

До этого президент ЮАР перечислил обязательства стран БРИКС перед «Глобальным Югом».

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