Лидеры мятежа в Нигере встретились с религиозными деятелями

Лидер провозглашенного мятежниками Национального комитета по спасению родины Абдурахман Тчиани провел встречу с посреднической делегацией религиозных лидеров Нигерии, передает RTN.

Сообщается, что во встрече участвовали глава так называемоого переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн и представители исламских ассоциаций Нигера. Нигерийскую делегацию возглавлял Шейх Бала Лау Абдуллахи.

До этого парламент ЭКОВАС высказался за мирное урегулирование ситуации в Нигере.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.