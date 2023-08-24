В Британии заявили, что следят за ситуацией с крушением самолета в Тверской области

Власти Великобритании внимательно следят за информацией про бизнес-джет, который разбился в Тверской области. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Соединенного Королевства, передает телеканал Sky News.

«Мы отслеживаем ситуацию тщательным образом», — говорится в заявлении британского МИД.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон сообщила, что Белый дом ознакомился с информацией о крушении самолета под Тверью.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое — члены экипажа.

По информации МЧС, все находившиеся на борту погибли.

Согласно данным Росавиации, на борту находился пассажир по имени Евгений Пригожин.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.