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Госрадио ФРГ могут оштрафовать за призыв убить Зеленского

Bild: госрадио ФРГ могут оштрафовать за призыв убить Зеленского в эфире

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Госрадио ФРГ Deutschlandfunk могут оштрафовать за призыв убить президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавший в эфире. Об этом пишет Bild.

Сообщается, что дозвонившийся до эфира слушатель по фамилии Фишер заявил, что конфликт на Украине может быть завершен «довольно просто», для чего достаточно арестовать Зеленского «и его банду преступников», а самого Зеленского — «заживо четвертовать или обезглавить».

Несмотря на то, что данный фрагмент эфира уже удален из доступной к прослушиванию версии, однако произошедший инцидент подпадает под статью о пособничестве в публичном подстрекательстве к совершению уголовных преступлений.

После инцидента адвокат Патрик Хайнеман подал заявление в прокуратуру на самого Фишера и на радиостанцию.

Уточняется, что перед поступлением в эфир публикацию комментария Фишера одобрила редакционная команда.

«Это явно ошибка редакции, о которой мы очень сожалеем. Призывы к насилию не входят в программу Deutschlandfunk и не являются законным выражением мнения», — заявили представители радиостанции.

До этого Медведев заявил, что Зеленского могут ликвидировать его «хозяева» с Запада.

Ранее Зеленский заявил о своих ошибках за время российско-украинского конфликта.

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