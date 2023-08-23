Саркози рассказал, к чему не приведет конфликт на Украине

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил в эфире телеканала TF1 о том, что конфликт на Украине не приведет к ослаблению Российской Федерации.

Он считает, что необходимо начать переговоры, чтобы найти выход из данного конфликта. А вопрос о членстве Украины в НАТО «усугубит ситуацию», указал бывший глава государства.

«Решение – в переговорах. Рассудительные люди должны собраться вокруг стола переговоров, дать гарантии безопасности Украине и начать дискуссию, чтобы хотя бы понять, можем ли мы выйти из этого конфликта иным путем, как не уничтожив Украину или Россию, чего, кстати говоря, не произойдет», — сказал Саркози.

Он отметил, что нужно начать использовать дипломатические пути. По словам бывшего французского лидера, вопрос не заключается в проигрыше Киева. Он обратил внимание, что сейчас в сердце Европы идет конфликт с крупнейшей мировой ядерной державой.

«Все, кто в эфирах телеканалов призывают воевать на Украине, – они призывают воевать с кем? С молодыми украинцами и молодыми русскими…», — заявил Саркози.

Он считает, что мир и Европа «танцуют на краю вулкана».

«В любой момент можно соскользнуть. По моему мнению, путь дипломатии и переговоров не был достаточно использован, и пришло время к нему прибегнуть», — добавил экс-президент.

До этого Саркози говорил, что Евросоюз не может более придерживаться идеи «вести войну, не вступая в нее» и должен перейти на путь дипломатии.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что РФ и Украине придется сесть за стол переговоров.