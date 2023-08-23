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Канада ввела новые санкции против российских банков и промышленных компаний

Канада ввела санкции против «Северстали», Росбанка, банков «Уралсиб», «Зенит»

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Канада ввела новые санкции в отношении Российской Федерации, рестрикции касаются 4 физических лиц и 29 организаций. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады.

«22 августа 2023 года Канада внесла дополнительные поправки в Правила о специальных экономических мерах (Россия), добавив четырех физических и 29 юридических лиц в список правил, на которые распространяется широкий запрет на заключение сделок», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в список были внесены Омский НИИ приборостроения, компания «Промтехнология», конструкторское бюро им. Яковлева, научно-производственный концерн «Аврора», производственное объединение «Ижевские беспилотные системы», банки «Уралсиб», «Зенит», Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований и другие.

В июле Канада расширила санкции против России, внеся в санкционные списки десятки физических и юридических лиц. Под ограничительные меры попали российские сотовые операторы, Тинькофф Банк, Банк Точка, карта «Мир», Яндекс Pay, Московская городская казачья община.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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