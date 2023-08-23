Президент Венгрии хочет обсудить с папой Римским Украину

Президент Венгрии Каталин Новак заявила о готовности Будапешта быть посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине и сообщила, что после визита в Киев отправится в Ватикан, где встретится с папой Римским и обсудит эту тему. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Венгрия готова сыграть роль посредника в мирных переговорах, а Будапешт предан принципам обеспечения мира и будет следовать подобным договоренностям.

«После Киева я посещу Рим и Ватикан, у меня запланированы встречи с папой, и я обязательно донесу это послание и до Его святейшества. Я очень надеюсь, что мы сможем достичь справедливого и долгосрочного мира», — подчеркнула Новак.

До этого Новак посетила Закарпатскую область Украины, где встретилась с представителями проживающего там венгерского меньшинства.

Также Новак в рамках рабочего визита на Украину встретилась с руководством Закарпатской областной военной администрации и обсудила усиление межграничного сотрудничества. В том числе речь шла о гуманитарной поддержке, помощи беженцам, организации отдыха для украинских детей на территории Венгрии, реализации экологических, образовательных, культурных и других инициатив.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.