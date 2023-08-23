Зеленский оценил влияние выборов президента в США на поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в США могут повлиять на поддержку Киева Вашингтоном и он намерен делать все, чтобы она не ослабевала. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, у Соединенных Штатов будет очень сложный год из-за выборов. Эта ситуация, безусловно, повлияет на поддержку украинской стороны, считает Зеленский.

«<…> Это может повлиять как позитивно, так и негативно. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержка США не уменьшалась», — заявил президент Украины.

До этого президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс заявил, что Соединенным Штатам не стоит выделять Украине новый пакет финансовой поддержки, вместо этого Вашингтону необходимо сосредоточиться на решении внутренних проблем.

В августе Байден запросил у конгресса $40 млрд на дополнительные расходы. Из них $24 млрд предполагается выделить Киеву: $13,1 млрд — на военные расходы.

На этой неделе в Министерстве финансов Украины сообщили, что страна получила седьмой транш макрофинансовой помощи (МФП) от Европейского союза в размере €1,5 миллиарда. С начала 2023 года Украина уже получила €12 миллиардов льготного кредитного финансирования в рамках МФП. Всего программа предусматривала €18 миллиардов.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.