Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон допустил возможность свержения президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа от переговоров с Россией. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По его мнению, наиболее вероятный сценарий — произойдет переворот и потеря Зеленским власти. Бывший агент подчеркнул, что не верит в то, что Зеленский передумает и скажет: «Хорошо, давайте договариваться».

По словам Джонсона, из-за отказа украинского лидера идти на переговоры страна находится на грани экономической и гуманитарной катастрофы. Экс-сотрудник ЦРУ считает, что из Украины могло уехать около 13 млн человек.

До этого Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил главкома ВСУ Валерия Залужного в провале контрнаступательной операции украинской армии.

По словам экс-разведчика, хотя Залужный все еще продолжает командовать войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что ВСУ потерпели неудачу в контрнаступлении.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.