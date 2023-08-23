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Экс-аналитик ЦРУ оценил шансы свержения Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о возможности свержения Зеленского

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУСША Ларри Джонсон допустил возможность свержения президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа от переговоров с Россией. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По его мнению, наиболее вероятный сценарий — произойдет переворот и потеря Зеленским власти. Бывший агент подчеркнул, что не верит в то, что Зеленский передумает и скажет: «Хорошо, давайте договариваться».

По словам Джонсона, из-за отказа украинского лидера идти на переговоры страна находится на грани экономической и гуманитарной катастрофы. Экс-сотрудник ЦРУ считает, что из Украины могло уехать около 13 млн человек.

До этого Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил главкома ВСУ Валерия Залужного в провале контрнаступательной операции украинской армии.

По словам экс-разведчика, хотя Залужный все еще продолжает командовать войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что ВСУ потерпели неудачу в контрнаступлении.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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