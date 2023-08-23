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В США назвали конкурента Трампа на пост президента от республиканцев боксерской грушей

Республиканцы назвали соперника Трампа Десантиса боксерской грушей на дебатах

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Butch Dill/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не будет участвовать в дебатах Республиканской партии, поэтому его отсутствие сделает губернатора Флориды Рона Десантиса и основного соперника Трампа главной мишенью для атак. Об этом пишет Reuters.

По мнению агентства, другие кандидаты на пост президента США от республиканцев будут активно нападать на Десантиса, пытаясь сбить его позиции как главного соперника Трампа. Губернатор Флориды находится в уязвимой положении после результатов опросов, в которых он отстает от Трампа более чем на 30 пунктов, говорится в тексте.

«Он будет боксерской грушей», — приводит Reuters слова Брайана Дарлинга, стратега-республиканца и бывшего помощника сенатора Рэнда Пола.

Предвыборный штаб Деcантиса ожидает особенно резких высказываний со стороны кандидатов в президенты бизнесмена Вивека Рамасвами и экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, отмечает Reuters.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла в своем участии в дебатах предполагаемых кандидатов на пост главы государства от Республиканской партии, поскольку он существенно впереди своих конкурентов-сопартийцев.

Ранее в США назвали главную причину поддержки Трампа.

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