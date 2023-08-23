Рада Украины вернула отчетность партий по использованию бюджетных денег

Депутат Рады Елена Шуляк в своем Telegram-канале заявила, что парламент поддержал законопроект о возвращении финансовой отчетности партий за использование бюджетных денег.

По ее словам, этот законопроект — требование европейских экзаменаторов и еще один действенный инструмент антикоррупционной политической системы.

Ранее вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко во время конференции «Как выглядит путь Украины в ЕС» заявил, что ряд условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, встретили сопротивление в парламенте.

По его словам, сложный диалог в Верховной раде сейчас проходит вокруг законопроекта, входящего в пакет «домашней работы», которую Киев должен выполнить до конца года. Корниенко не стал уточнять, о каком законопроекте идет речь, и подчеркнул, что Украина находится в постоянном контакте с ЕС.

Власти Украины не успеют полностью завершить работу по семи рекомендациям Еврокомиссии, реализация которых необходима для вступления в Евросоюз, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».