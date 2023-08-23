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Президент ЮАР поблагодарил Путина за поддержку женщин

Рамапоса поблагодарил Путина за реформирование мировой финсистемы

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Pavel Bednyakov/Reuters

Президент ЮАР Сирил Рамапоса поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за поддержку малых и средних предприятий, а также позицию о необходимости расширения роли женщин в жизни стран БРИКС и реформирования международной финансовой системы. Об этом сообщает ТАСС.

Рамапоса подчеркнул, что ценит Путина за принятые им усилия в поддержку процесса расширения прав и возможностей женщин.

«Кроме того, вы прокомментировали [тему реформирования] международной финансовой системы. Этот вопрос страны БРИКС также не должны упускать», — подчеркнул президент ЮАР.

До этого Путин в ходе заседания лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) заявил, что организация выступает против гегемонии и принципа исключительности какого-либо из государств.

При этом такая система мира, по словам президента, должна быть основана на уважении суверенитета и права каждого народа на собственную модель развития. В свою очередь, страны БРИКС сотрудничают на принципах равноправия и с учетом интересов друг друга.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.

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