В МИД России решительно осудили новые теракты Киева на российские объекты

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осудила очередные теракты Киева на гражданские объекты в Москве. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Решительно осуждаем эти террористические акты», — заявила представитель внешнеполитического министерства.

Захарова пообещала, что такие теракты станут предметом тщательного внимания со стороны правоохранительных органов и Вооруженных сил России.

Ночью 23 августа столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО был сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Вскоре градоначальник, сославшись на сведения Министерства обороны России, пояснил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 23 августа село Лава дважды подверглось атаке дронов ВСУ, унесшей жизни трех мирных жителей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.