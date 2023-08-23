Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД России решительно осудили новые теракты Киева на российские объекты

МИД России осудил новые атаки Киева на гражданские объекты в Москве

close
100%
«МИД России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осудила очередные теракты Киева на гражданские объекты в Москве. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Решительно осуждаем эти террористические акты», — заявила представитель внешнеполитического министерства.

Захарова пообещала, что такие теракты станут предметом тщательного внимания со стороны правоохранительных органов и Вооруженных сил России.

Ночью 23 августа столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО был сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Вскоре градоначальник, сославшись на сведения Министерства обороны России, пояснил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 23 августа село Лава дважды подверглось атаке дронов ВСУ, унесшей жизни трех мирных жителей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях