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Украина предложила Финляндии совместно производить БТР

Зеленский предложил премьеру Финляндии производить БТР на территории Украины

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо в Киеве сообщил о желании наладить совместное производство бронетранспортеров (БТР), передает ТАСС.

Украинский лидер заявил, что Киев заинтересован в производстве финских бронетранспортеров на территории страны.

«Мы хотели бы производить их вместе на Украине», — сказал он. По словам президента, Киев заключил меморандум о производстве шведских боевых машин пехоты (БМП) CV-90.

Зеленский не уточнил, какие именно БТР Киев хотел бы производить совместно с Хельсинки.

Орпо ответил, что в Финляндии «есть высокотехнологичные компании», которые рассматривают возможность сотрудничества с Украиной.

Зеленский провел встречу с Орпо 23 августа. По ее итогам премьер-министр Финляндии заявил о подготовке нового пакета помощи Киеву.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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