Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила в соцсети X (бывшая Twitter), что альянс отслеживал и пресекал попытки «опасных субъектов» публиковать дезинформацию в интернете перед июльским саммитом организации.

«НАТО отслеживала и пресекала попытки опасных субъектов создавать фальшивую информацию в интернете в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе», — написала она.

Лунгеску отметила, что альянс защищает собственные сети от вредоносных кибердействий.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время встречи в Йоханнесбурге с коллегами из БРИКС заявил, что США планируют и направляют информационные атаки на критическую российскую инфраструктуру под украинским флагом. По его словам, спецслужбы США активно привлекают украинских хакеров к соответствующим атакам.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.