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В НАТО рассказали, как противостояли дезинформации накануне июльского саммита

В НАТО заявили о противостоянии дезинформации от хакеров накануне саммита в июле

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Global Look Press

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила в соцсети X (бывшая Twitter), что альянс отслеживал и пресекал попытки «опасных субъектов» публиковать дезинформацию в интернете перед июльским саммитом организации.

«НАТО отслеживала и пресекала попытки опасных субъектов создавать фальшивую информацию в интернете в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе», — написала она.

Лунгеску отметила, что альянс защищает собственные сети от вредоносных кибердействий.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время встречи в Йоханнесбурге с коллегами из БРИКС заявил, что США планируют и направляют информационные атаки на критическую российскую инфраструктуру под украинским флагом. По его словам, спецслужбы США активно привлекают украинских хакеров к соответствующим атакам.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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