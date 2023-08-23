Зеленский ушел от ответа на вопрос об отставке главы Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов комментировать возможную отставку министра обороны страны Алексея Резникова только после подписания соответствующего указа. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с финским премьер-министром Петтери Орпо, передает агентство УНИАН.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались у главы государства, рассматривает ли он вопрос об увольнении руководителя военного ведомства. Также представители СМИ хотели узнать, стоит ли ожидать назначения Резникова на пост посла Украины в Великобритании.

«Если вы не против, я готов комментировать любые кадровые решения в нашем государстве после того, как будут подписаны мной соответствующие указы», — отметил Зеленский.

19 августа министр обороны Украины сообщил, что в скором времени может подать в отставку. По словам главы ведомства, решение зависит от его терпения и способности смеяться над желающими его увольнения людьми.

Издание «Украинская правда» писало, что Зеленский ищет Резникову замену. Аналогичное заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который не исключил перевода министра в дипмиссию в Лондоне.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.