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Зеленский ушел от ответа на вопрос об отставке главы Минобороны Украины

Зеленский отказался говорить о возможном увольнении главы Минобороны Украины

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Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов комментировать возможную отставку министра обороны страны Алексея Резникова только после подписания соответствующего указа. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с финским премьер-министром Петтери Орпо, передает агентство УНИАН.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались у главы государства, рассматривает ли он вопрос об увольнении руководителя военного ведомства. Также представители СМИ хотели узнать, стоит ли ожидать назначения Резникова на пост посла Украины в Великобритании.

«Если вы не против, я готов комментировать любые кадровые решения в нашем государстве после того, как будут подписаны мной соответствующие указы», — отметил Зеленский.

19 августа министр обороны Украины сообщил, что в скором времени может подать в отставку. По словам главы ведомства, решение зависит от его терпения и способности смеяться над желающими его увольнения людьми.

Издание «Украинская правда» писало, что Зеленский ищет Резникову замену. Аналогичное заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который не исключил перевода министра в дипмиссию в Лондоне.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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