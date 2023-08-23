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Досрочное голосование в Херсонской области пройдет со 2 по 7 сентября

ЦИК: досрочное голосование в Херсонской области пройдет со 2 по 7 сентября

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Alexander Ermochenko/Reuters

Председатель ЦИК Херсонской области Марина Захарова заявила, что досрочное голосование в регионе пройдет со 2 по 7 сентября. Об этом она сообщила на заседании ЦИК, передает ТАСС.

Это касается зоны боевых действий, 15- и 30-километровой зоны от линии соприкосновения, а также муниципалитетов с действующим режимом ЧС.

Ранее сообщалось, что более 400 тысяч россиян подали заявки через «Госуслуги» для участия в онлайн-голосовании, передает пресс-служба Минцифры РФ.

Единый день голосования пройдет в РФ 10 сентября. Дистанционное голосование доступно для жителей 25 регионов России. В топ-5 регионов по количеству заявлений на дистанционное голосование вошли Московская область, Алтайский край, Псковская, Воронежская и Нижегородская области.

До этого ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов заявлял, что до начала сентябрьских выборов в Приморском крае, в Новосибирской и в Воронежской областях пройдет несколько крупных дискуссионных площадок «Общество и выборы», которые организуют представители Совета по правам человека и корсовета Общественной палаты по общественному контролю за голосованием.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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