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В Вологодской области вводят запрет на полеты беспилотников

Губернатор Кувшинников: в Вологодской области с 1 сентября запретят беспилотники

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Depositphotos

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил в Telegram-канале, что на территории региона вводится запрет на использование беспилотников с 1 сентября.

«С 1 сентября вводим на территории Вологодской области запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Такое решение вместе с коллегами приняли на оперативном штабе», — написал глава области.

До этого заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак заявил, что некоторые виды беспилотников могут включить в экспериментально-правовой режим, согласно которому они будут выведены из-под запрета на полеты в российских регионах. По его словам, дроны, которые предназначаются для мониторинга линейных объектов, используются для ведения контроля за локальными и магистральными трубопроводами в целях предотвращения аварий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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