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Спикер ГД Володин назвал самую большую проблему Польши

Спикер Госдумы Володин уверен, что Польша страдает из-за «сумасшедших у власти»

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «сумасшедших у власти» самой большой проблемой Польши. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Володина, польские власти в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в октябре, пытаются спасти рейтинг правящей партии «Право и справедливость». Сейчас за нее свои голоса готовы отдать 33% поляков.

«Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы. Несмотря на то что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тысяч польских военных к границам Белоруссии. Совершенно очевидно, Дуда и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое», — отметил Володин.

Он резюмировал, что самой большой проблемой современной Польши являются «сумасшедшие у власти».

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев саркастично прокомментировал в социальной сети X (в прошлом — Twitter) заявление польского президента Анджея Дуды о дешевом противоборстве с «российским империализмом» за счет Украины.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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