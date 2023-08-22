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Китай призвал работать над обеспечением всеобщей безопасности

Си Цзиньпин: Китай призывает работать над обеспечением всеобщей безопасности

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Pool Reuters

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао в рамках сессии «Диалог лидеров на деловом форуме БРИКС» зачитал заявление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором заявил о том, что Пекин выступает за обеспечение всеобщей безопасности и устранение причин конфликтов в мире. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам необходимо прилагать усилия для достижения всеобщей безопасности. В эти годы мир был не очень спокойным, многие страны и регионы пережили войны, а люди были перемещены», —  говорится в заявлении Си Цзиньпина.

В нем также утверждается, что «международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и найти фундаментальное решение для обеспечения долгосрочного мира».

До этого руководитель Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Китай представляет вызов «основам того, как мы вместе живем в этом мире», а также сложившемуся международному порядку, и Германия будет работать с такими странами, как Австралия, для деэскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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