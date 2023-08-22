Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кандидаты в мэры Москвы поучаствовали в дебатах на тему туризма

Кандидаты в мэры Москвы предложили сделать проезд для школьников бесплатным

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Кандидаты на должность мэра Москвы в ходе предвыборных дебатов предложили сделать проезд на общественном транспорте для школьников бесплатным и создать равные условия для всех москвичей в вопросах оплаты проезда. Об этом сообщает ТАСС.

В дебатах участвовали кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), а также действующий мэр столицы Сергей Собянин.

По мнению Гусева, в текущий момент горожанам из отдаленных районов дорого ездить в центр для посещения культурных учреждений. Например, одному человеку из Зеленограда поездка в обе стороны обойдется в 500 рублей, утверждает Гусев.

«Для москвичей такие поездки недоступны. Мы предлагаем сделать поездки школьникам бесплатными», — подчеркнул он.

Ситуацией со стоимостью проезда он объяснил то, почему горожане не посещают культурные учреждения.

Чернышов подчеркнул, что подобную инициативу озвучивал основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2013 году. По словам кандидата в мэры столицы, необходимо создать абсолютно равные условия для всех москвичей.

До этого Мосгоризбирком утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года в Москве.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях