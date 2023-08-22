Кандидаты в мэры Москвы поучаствовали в дебатах на тему туризма

Кандидаты на должность мэра Москвы в ходе предвыборных дебатов предложили сделать проезд на общественном транспорте для школьников бесплатным и создать равные условия для всех москвичей в вопросах оплаты проезда. Об этом сообщает ТАСС.

В дебатах участвовали кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), а также действующий мэр столицы Сергей Собянин.

По мнению Гусева, в текущий момент горожанам из отдаленных районов дорого ездить в центр для посещения культурных учреждений. Например, одному человеку из Зеленограда поездка в обе стороны обойдется в 500 рублей, утверждает Гусев.

«Для москвичей такие поездки недоступны. Мы предлагаем сделать поездки школьникам бесплатными», — подчеркнул он.

Ситуацией со стоимостью проезда он объяснил то, почему горожане не посещают культурные учреждения.

Чернышов подчеркнул, что подобную инициативу озвучивал основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2013 году. По словам кандидата в мэры столицы, необходимо создать абсолютно равные условия для всех москвичей.

До этого Мосгоризбирком утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года в Москве.

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