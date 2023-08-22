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Путин назвал сложной демографическую ситуацию в России

Путин заявил о необходимости дополнительных мер для улучшения демографии в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной. На это он обратил внимание в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, необходимы дополнительные меры в демографической сфере.

Ранее глава государства поручил правительству страны подготовить меры с целью повысить рождаемость и увеличить продолжительность жизни в России. Он отметил, что, несмотря на преодоление последствий пандемии коронавируса и сокращение смертности, «резкое снижение рождаемости фактически свело на нет эти достижения».

В мае глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России пособие по уходу за ребенком для самозанятых женщин. Он заявил, что эта мера позволит существенно улучшить демографическую ситуацию в стране, а женщины будут чувствовать себя более защищенными.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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