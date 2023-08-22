Первый из обвиняемых по делу Трампа в Джорджии сдался властям

Первый из обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, по которому также обвиняется бывший президент США Дональд Трамп, пришел в суд и сдался властям, передает телеканал CNN.

Как сообщается, это был проживающий в Атланте Скотт Холл, который работает поручителем по залогам. Он якобы пытался вмешаться в работу электронных систем для голосования в округе Кофи в Джорджии. Мужчине предъявлено семь обвинений. В частности, он обвиняется в организации преступной группировки для вмешательства в выборы. Это обвинение считается главным в деле, оно предъявлено и Трампу.

Холл был официально задержан после того, как он явился в суд. Ему был присвоен индивидуальный номер находящегося под стражей лица. Однако накануне адвокаты мужчины договорились, что он будет освобожден под залог. После обработки документов Холла отпустят.

Ранее Трамп заявил, что прокурор округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, Фэни Уиллис боится, что из-за предъявленных ему обвинений он якобы может сбежать в Россию.

До этого Трамп подтвердил намерение в четверг, 24 августа, приехать в Атланту для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям о вмешательстве в выборы в Джорджии.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.