Захарова оценила слова главы МИД ФРГ о законности атак Киева на Москву

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, касающееся атак украинских дронов на Россию, можно расценить как «спонсорство терроризма». Об этом в комментарии газете «Известия» рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что страны Западной Европы рискуют в будущем сами столкнуться с внутренним терроризмом. По ее словам, все дело в отношении местных правительств к данной проблеме.

«Если официальные власти полагают терроризм нормой, он ею станет и у них дома», — сказала Захарова.

Также она добавила, что недавнее высказывание Бербок подходит под определение «спонсорство терроризма». При этом подобная характеристика существует даже на Западе, подчеркнула дипломат.

22 августа глава МИД ФРГ совместно с эстонским коллегой Маргусом Цахна провела пресс-конференцию, в ходе которой высказалась об атаках украинских беспилотников на Москву и область. Представитель Берлина заявила, что киевские власти действуют в соответствии с нормами международного права.

Цахна, в свою очередь, возложил ответственность за происходящее на российское правительство. Он также указал на необходимость «понять и поддержать» Украину.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.